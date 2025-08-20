ТАСС: экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Алексей Смирнов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что бывший глава обанкротившейся подрядной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков признал вину в растрате. Источник уточнил, что изначально бывший помощник экс-главы «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина Игорь Грабин тоже «шел на досудебку, но потом отказался от сделки». «Именно по показаниям Грабина задержали Лукина», — добавил представитель правоохранительных органов.

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — один из эпизодов начавшегося в 2023 году расследования хищений при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Общий ущерб оценивается в более чем 4 млрд руб. Первое уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опорные пункты подготовили для суда»