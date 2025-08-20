Суд взыскал с риэлторов в Краснодаре компенсацию за невыполненные обязательства

Краснодарское агентство недвижимости выплатит клиентке свыше 50 тыс. руб. за невыполнение обязательства по подбору квартиры, подходящей для проживания с котом. Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Летом 2024 года клиентка обратилась в ООО «Квартирное бюро Краснодар» для поиска арендного жилья. После оплаты услуг сотрудники компании в течение полугода не предоставили ни одного варианта, соответствующего условиям договора. Когда потерпевшая потребовала вернуть деньги за некачественную услугу, фирма вернула лишь десятую часть уплаченной суммы.

Мировой судья Центрального внутригородского округа Краснодара при поддержке Первомайского районного суда взыскал с компании остаток платежа, неустойку, компенсацию морального ущерба и штраф.

Агентство подало кассационную жалобу, указав на ошибочный расчет неустойки и незаконность доказательств, собранных мировым судьей, который лично обзвонил собственников всех предложенных агентством квартир и убедился, что пятеро из них не допускали проживание квартирантов с животными, а двое не сдавали жилье. Также в жалобе сослались на пункт договора об отсутствии ответственности компании за дискриминационные предпочтения собственников.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил жалобу без удовлетворения. Судьи указали, что по действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей агентства отвечают даже за предпочтения владельцев недвижимости, если изначально давали гарантию клиенту.

Алина Зорина