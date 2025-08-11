Хоккеист Александр Овечкин посетит матч The Magic Game в Екатеринбурге

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин планирует посетить матч The Magic Game, который в конце лета состоится на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, об этом он сообщил «Матч ТВ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Овечкин

«Да, я обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день. Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал в галаматче в Мытищах на Кубке Овечкина»,— сказал Александр Овечкин.

На прошлой неделе Александр Овечкин принял участие в Матче звезд в Мытищах. Встреча с участием российских звезд НХЛ и отечественного хоккея прошла на арене «Мытищи». Команда Александра Овечкина в итоге победила команду Павла Дацюка со счетом 11:7.

Напомним, 30 августа в Екатеринбурге состоится хоккейный матч The Magic Game. Для игры уральский спортсмен Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея из России, США и Канады — со всеми ними он выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал золотые медали Олимпиады и чемпионата мира, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. В товарищеском матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и многие другие, чьи имена еще не объявлены.

Ирина Пичурина