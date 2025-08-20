«МТС Музыка»: Новороссийск возглавил рейтинг любителей поп-музыки

Новороссийск стал городом, где русская поп-музыка пользуется наибольшей популярностью — ее слушают 43% пользователей сервиса в городе, следует из исследования музыкальных предпочтений россиян в офлайн-формате за лето 2025 года сервиса «МТС Музыка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Исследование проводилось в период с 1 июня по 17 августа. Самыми востребованными жанрами стали русская поп-музыка (25%), русский рэп (20%) и танцевальная музыка (8%). В топ-5 также вошли электроника (6%) и русский рок (5%), а шестое место занял шансон (2%).

Географическое распределение музыкальных предпочтений показало яркую региональную специфику. После Новороссийска по популярности поп-музыки следуют Саратов (40%) и Пермь (38%). Русский рэп наиболее востребован в Архангельске (32%), Калининграде (29%) и Нижнем Новгороде (27%). Танцевальную музыку чаще всего слушают во Владивостоке (10%), Сочи (8,9%) и Новосибирске (8,7%).

Новороссийск также вошел в топ-3 городов по популярности электронной музыки (6,3%), уступив только Сочи (7%) и Москве (6%).

Лидером по общей офлайн-активности стала Москва, где сосредоточена половина всех прослушиваний (50%). На втором месте расположился Краснодар (14%), на третьем — Санкт-Петербург (10%). В топ-5 также вошли Екатеринбург (5%) и Самара (4%).