В Анапе восемь дней подряд не фиксировали новых выбросов мазута

С 11 по 19 августа ежедневный мониторинг береговой линии в Анапе не выявил новых следов мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

К 15 августа волонтеры очистили 11 км из 12,9 км загрязненной территории. Работы ведутся с применением спецтехники и механизированного оборудования.

На участке от пляжа «Венера» до пляжа «Тортуга» протяженностью 820 м продолжается расчистка и демонтаж защитного вала, включая зону перед Анапской пересыпью.

15 декабря 2024 года во время шторма у Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» (владелец — ООО «Кама Шиппинг», зарегистрировано в Перми в 2016 году). Один член экипажа «Волгонефть 212» погиб. Основной причиной крушения называли ошибку экипажа в сложных метеоусловиях и избыточную штормовую нагрузку на корпуса судов. Капитану «Волгонефть 239» предъявили обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Капитан «Волгонефть 212» арестован по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Танкеры перевозили 9,2 тыс. т мазута, часть которого попала в море. С 26 декабря в Краснодарском крае действует федеральный режим ЧС.

Анна Гречко