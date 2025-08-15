В Анапе с помощью спецтехники очистили 11 км побережья от мазута

11 км береговой линии из 12,9 км очистили в Анапе от мазута с помощью спецтехники. Продолжается механизированная очистка пляжей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Работы ведутся на участке от пляжа «Венера» до пляжа «Тартуга», протяженность составляет 820 м. Параллельно специалисты разбирают защитный вал, в том числе перед Анапской пересыпью.

По словам директора ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина, на участках задействованы восемь единиц спецтехники — это просеивающие машины ПУМА-2200, грабли, плуг и экскаватор-погрузчик. Ожидается поступление еще двух машин для просеивания вала на центральном пляже — от «Лечебного» до моста в районе технополиса «Эра».

«При благоприятных условиях завершение работ ожидаем через 1,5–2 недели, после чего приступим к очистке шести участков в станице Благовещенской»,— заявил Николай Заливин.

Специалистам осталось обработать 8 га из 34 га. Из-за сокращения светового дня график работы изменили с 06:00 до 14:00.

Алина Зорина