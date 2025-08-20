Politico: Польша отказалась послать войска на Украину из-за Белоруссии

Польша исключает отправку миротворческого контингента на Украину из-за опасений угрозы со стороны России и Белоруссии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника.

«У Польши есть своя собственная стратегическая дилемма, ведь она граничит с Россией и Беларусью и не может ослабить силы, необходимые для предотвращения нападения»,— сказал собеседник издания. При этом Варшава заявляет о готовности помочь с логистикой, отмечает газета.

Politico считает, что европейские страны пребывают в замешательстве по вопросу отправки военнослужащих, точная форма гарантий безопасности для Украины еще не определена. Реализация такого плана затруднена из-за политической слабости руководства стран и сложной экономической ситуации в Европе, подчеркивает неназванный европейский дипломат.

По информации Bloomberg, отправить воинские контингенты на Украину готовы около 10 стран. Президент США Дональд Трамп исключил размещение американских войск, но выразил готовность помочь с координацией миссии.

