Трамп исключил отправку американских войск на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается лидером Соединенных Штатов, американских войск на Украине не будет. При этом американская сторона готова оказать помощь Европе с размещением военнослужащих на украинской территории.
«У вас есть мои гарантии: пока я президент, не будет американских сапог на земле, защищающих эту границу»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News. По его словам, отправить свой войска на Украину готовы, в частности, Франция, Великобритания и Германия.
Источники Bloomberg рассказали, что в качестве гарантий безопасности союзники планируют укрепить армию Украины и избежать ограничений ее численности в будущем мирном соглашении. По данным агентства, пакет гарантий безопасности будет основан на работе «коалиции желающих» — группы европейских стран во главе с Францией и Великобританией, которые предлагали направить «силы сдерживания» на Украину по завершении боевых действий.