Politico: в ЕС сочли отправку войск на Украину трудной из-за «слабости Макрона»

В Евросоюзе прогнозируют сложности с отправкой войск Великобританией и Францией на Украину в качестве гарантий безопасности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Эмманюэль Макрон

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

По мнению источника издания, реализация такого плана затруднена из-за политической слабости руководства стран и сложной экономической ситуации в Европе.

«Если учитывать, насколько политически слабы (президент Франции Эмманюэль) Макрон и (премьер-министр Великобритании Кир) Стармер, сложно представить, как этот план будет реализован, — заявил дипломат. — Сейчас непростые времена с экономической точки зрения».

Ранее Bloomberg сообщило, что примерно 10 стран готовы направить свои подразделения для обеспечения гарантий безопасности Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания готовы разместить войска, но подчеркнул, что при его президентстве американских военнослужащих там не будет.