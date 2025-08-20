На Дону почти в половине районов с полигонами ТКО отсутствует видеонаблюдение

В Ростовской области в 13 из 28 районов, на территории которых размещены полигоны хранения твердых коммунальных отходов (ТКО), отсутствует видеонаблюдение. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Системы видеофиксации отсутствуют в Волгодонском, Верхнедонском, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Сальском, Пролетарском, Целинском, Чертковском районах, а также Шахтах и Новошахтинске.

В министерстве ЖКХ Ростовской области рекомендовали этим муниципалитетам установить системы видеонаблюдения, а остальным районам — усилить меры пожарной безопасности, включая установку ограждений по периметру полигонов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что до конца 2025 года в 11 муниципалитетах Ростовской области установят обзорно-поворотные камеры для мониторинга пожаров.

В первом полугодии 2025 года подобные комплексы появились в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Аксайском, Заветинском и Мясниковском районах. Это позволило увеличить общее количество камер до 254, охватывающих 51 муниципальное образование.

Наталья Белоштейн