В 11 районах Ростовской области установят камеры для фиксации пожаров

До конца 2025 года в 11 муниципалитетах Ростовской области будут установлены обзорно-поворотные камеры для мониторинга пожаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Эффективность системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в обнаружении лесных пожаров достигает 100%, ландшафтных — 96%, что свидетельствует о высоком качестве и надежности созданной системы»,— отмечают в ведомстве.

В первом полугодии подобные обзорно-поворотные комплексы появились в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Аксайском, Заветинском и Мясниковском районах. Это позволило увеличить общее количество камер до 254, охватывающих 51 муниципальное образование.

Из этого числа 86 камер осуществляют наблюдение за лесными массивами, 131 камера контролирует обстановку с ландшафтными пожарами в 34 муниципалитетах, и 37 интеллектуальных камер, способных распознавать дым и огонь, установлены в 15 городах и сельских территориях.

Кроме этого, в 15 районах работает система видеонаблюдения за природными пожарами, охватывающая 100% территории.

Наталья Белоштейн