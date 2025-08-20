Жители Ростовской области в 2,5 раза чаще стали покупать дженерики от диабета

В первом полугодии 2025 года продажи дженериков для лечения сахарного диабета в Ростовской области увеличились в 2,5 раза в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 143,8 млн до 507,1 млн руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные компании DSM Group.

По информации аналитиков, самый большой рост показали препараты «Семавик» (+590%) и «Квинсента» (+329%). В 3,5 раза выросли продажи «Вилдаглиптина».

Дженерики от диабета занимают 41,6% аптечного рынка в рублях и 63% — в упаковках. За полгода количество товарных позиций вросло на 9% — с 7,8 тыс. до 8,5 тыс. Главными производителями лекарств остаются «Озон Фармацевтика» (8%), «Биннофарм Групп» (6%), «Отисифарм» и «Фармстандарт» (по 5%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первые четыре месяца 2025 года на Дону средневзвешенная стоимость упаковки средства для лечения сахарного диабета составила 1,2 тыс. руб., что на 73,8% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Общий объем продаж сахароснижающих средств в регионе составил 538,3 млн руб., что на 96% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наталья Белоштейн