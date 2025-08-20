Сочи возглавил топ направлений для отдыха осенью

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха осенью. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 21% бронирований.

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

На втором месте рейтинга популярных направлений для отдыха осенью расположился Санкт-Петербург, который собрал 7% бронирований. В культурной столице России путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,9 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта. Курорт Крыма собрал 6% осенних бронирований. В портовом городе путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха осенью вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место занял Геленджик, в котором туристы предпочитают оставаться в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,7 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из восьми финалистов конкурса «Культурная столица 2027 года». Вместе с Сочи в финальный список вошли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.

Мария Удовик