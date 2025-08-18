Сочи прошел в финал конкурса «Культурная столица 2027»

Сочи стал одним из восьми финалистов конкурса «Культурная столица 2027 года». Вместе с курортом в финальный список вошли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Победителя определят 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве, где рассмотрят итоговые презентации программ развития участников.

Начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова сказала, что событийный календарь города очень насыщен весь год. В Сочи проходят крупные федеральные и региональные проекты, а также множество муниципальных творческих инициатив. К каждой важной государственной дате город готовит разнообразные мероприятия для жителей и гостей всех возрастов. Она добавила, что звание культурной столицы позволит Сочи еще раз показать свое культурное и историческое богатство.

В этом году на участие в конкурсе подали заявки 26 городов. Состязание проходит в два этапа. По итогам первого этапа составляется список из восьми финалистов, которые представят свои презентации на заключительном мероприятии.

На портале «Госуслуги» проходит народное голосование за претендентов, и его результаты учитываются экспертами при выборе официального победителя. Лидер народного голосования получает награду в отдельной номинации.

За восемь финалистов в народном голосовании отдали около 150 тыс. голосов. Из них более 20 тыс. — за Сочи. Принять участие в голосовании на «Госуслугах» можно до 15 ноября. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале. Проголосовать можно только один раз.

Впервые бороться за звание «Культурная столица года» города начали в 2023 году. Победителями стали Нижний Новгород и Грозный. Год спустя титул «Культурной столицы 2026 года» получил Омск. Цель конкурса — поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность, повысить туристический и экономический потенциалы.

Мария Удовик