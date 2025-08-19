Суд признал законным отказ в регистрации кандидата в губернаторы на Урале

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения требования кандидата в губернаторы Свердловской области от «Гражданской инициативы» Динамудина Садихова о признании незаконным решения избиркома об отказе утверждать его в качестве претендента на должность главы Среднего Урала. Ранее, 6 августа, комиссия не стала регистрировать господина Садихова в связи с непрохождением им «муниципального фильтра» — он предоставил только одну подпись депутатов и глав муниципалитетов из 120 необходимых.

Динамудин Садихов

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Кандидат на судебном заседании заявил, что в ходе визита 84 муниципалитетов не застал большинство депутатов в местных думах. «Чтобы донести мою программу, я как минимум должен увидеться с депутатами. Избирком обязан создать условия для соблюдения избирательных прав, однако он не предпринял мер для минимизации последствий массовых каникул, не инициировала перенос срока сбора подписей, не организовал дистанционные механизмы и не запросил график присутствия депутатов»,— сказал Динамудин Садихов.

Претендент заверил, что зафиксировал признания 17 председателей дум муниципалитетов о принуждении депутатов ставить подписи в листы поддержки кандидатов в губернаторы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Ранта Краева («Новые люди»), Александра Ивачева (КПРФ) и Александра Каптюга (ЛДПР) по «указанию должностных лиц». «Невозможно 600 депутатов со всех 94 муниципалитетов собрать за два дня и заставить сходить к нотариусу, чтобы оставить голос. Спикеры открыто говорят, что им звонили с департамента внутренней политики Свердловской области и указывали как распоряжаться голосами, это грубейшее нарушение»,— добавил господин Садихов.

Консультант правового отдела облизбиркома Анна Кайгородова подчеркнула, что комиссия не вправе обязать депутатов «постоянно находиться в думе». «Большинство муниципальных депутатов не получают за выполнение своих полномочий зарплату, они зарабатывают деньги в другом месте»,— пояснила она. Госпожа Кайгородова отметила, что претендент смог бы собрать необходимые 120 подписей депутатов и глав муниципалитетов в случае «широкой узнаваемости». «Будучи на партийном мероприятии, сами партийцы, которые выдвигали Динамудина Садихова, были с ним не знакомы, они там и узнали, что это будет их кандидат»,— добавила она.

Анна Кайгородова заверила, что в адрес облизбиркома и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ не поступали жалобы депутатов о принуждении отдать голоса в поддержку зарегистрированных кандидатов на должность губернатора.

Судья Максим Старков сообщил Динамудину Садихову, что решение суда не вступило в законную силу. «Оно может быть обжаловано в течение пяти дней с момента оглашения. Решение суда будет изготовлено в кратчайшие сроки, чтобы у вас была возможность его обжаловать»,— сказал он. Динамудин Садихов в разговоре с журналистами подчеркнул, что намерен обжаловать решение в Конституционном суде. «Если там проиграл — то проиграл, пожал руку и пожелал удачи»,— добавил он.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

