На Дону из-за турналога закрываются дешевые гостиницы

С начала 2025 года в Ростовской области стали закрываться гостиницы эконом-класса, сообщила президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Елена Папиж. Причиной закрытия, по мнению специалиста, стала высокая фискальная нагрузка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Обязательный минимальный налог в 100 руб. в день за номер для бюджетных средств размещения региона существенно превысил установленную ставку в 1%. Ситуация с туристическим налогом усугубляется новой системой классификации, согласно которой упразднено понятие «виды гостиниц», отметила госпожа Папиж.

«На смену гостиницам пришли "типы" — укрупненные классификационные группировки — "гостиницы (отели)", "санатории", "глэмпинги" и "базы отдыха". В тип "гостиниц" вошли: хостелы, загородные отели, городские отели и мотели придорожные. Хостелы, которые считаются сейчас "гостиницами", предоставляют койко-место для наемных иногородних рабочих и, по сути, являются рабочими общежитиями»,— рассказала Папиж.

По мнению эксперта, при переходе с курортного сбора на туристический налог не были учтены недостатки, выявленные на этапе проводимого эксперимента с курортным сбором. Турналог сохранил недостаток курортного сбора, став для плательщика дороже.

Валентина Любашенко