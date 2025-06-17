Ростовская область получит на развитие туризма 626 млн рублей к 2027 году

Около 174,5 млн руб. в этом году выделят донскому региону на развитие туризма. Всего область получит к 2027 году 626 млн руб., сообщила в своем telegram-канале Виктория Абрамченко, вице-спикер Государственной Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

По словам парламентария, около 524 млн руб. направят на поддержку предпринимателей для обустройства пляжей и кемпингов, а также закупки оборудования. Кроме того, более 102 млн руб. выделят для льготного кредитования строительства модульных гостиниц.

«Победители конкурсного отбора от министерства экономического развития смогут получить до 1,5 млн рублей на номер из федерального бюджета (не более 50% стоимости проекта) и 2-3% софинансирования от областного бюджета», — отметила госпожа Абрамченко.

Константин Соловьев