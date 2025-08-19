Стармер: «коалиция желающих» готовится к развертыванию сил безопасности в Киеве

Страны «коалиции желающих» обсуждают подготовку к развертыванию сил обеспечения безопасности Украины. Об этом заявили в пресс-службе британского правительства по итогам сегодняшней встречи лидеров объединения стран-союзниц Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Британии Кир Стармер

Фото: Anthony Devlin / Pool / Reuters Премьер Британии Кир Стармер

Фото: Anthony Devlin / Pool / Reuters

«Премьер-министр отметил, что группы планирования "коалиции желающих" встретятся со своими американскими коллегами в ближайшие дни для дальнейшего укрепления планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам вчерашней встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Европы и США начали работать над содержанием будущих гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Президент США Дональд Трамп говорил, что Франция, Великобритания и Германия готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины при заключении мира.

Российские официальные лица высказывались категорически против развертывания иностранных контингентов на территории Украины. Накануне вчерашней встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла страны НАТО от размещения военных на Украине. Она заявила, что любые сценарии с появлением на территории Украины воинского контингента стран НАТО чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта.

Какими в иностранной прессе видят условия примирения на Украине — в подборке «Ъ».

Анастасия Домбицкая