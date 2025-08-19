Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Для Кремля Зеленский не может быть частью мирного решения»

CNN, Le Figaro и другие мировые издания размышляют над условиями примирения на Украине

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме мировые СМИ пытаются угадать последствия этого саммита. Издания сходятся в том, что встреча оставила после себя больше вопросов, чем ответов, а заявленные на ней цели потребуют небывалых дипломатических усилий.

Президент США Дональд Трамп, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) на встрече в Белом доме

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) на встрече в Белом доме

Фото: Alexander Drago / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Трамп планирует заставить Путина и Зеленского говорить. Но это не самое сложное

Собрать в одной комнате Владимира Путина и Владимира Зеленского — уже немалый подвиг. Но достижение прекращения огня, не говоря уже о долгосрочном мире, станет самой сложной дипломатической задачей, с которой когда-либо сталкивался Трамп.

CNN (Атланта, США)

Почему Трамп заслуживает похвалы за поддержку Украины и почему все может пойти прахом

Обмены территориями приводят к эпохальным потрясениям и сеют вражду в будущем… В данном случае это означало бы, что тысячи украинцев должны покинуть свои дома или стать русскими.

Le Figaro (Париж, Франция)

Каковы сценарии гарантий безопасности Украине

Урсула фон дер Ляйен упомянула предоставление гарантии по аналогии с пятой статьей НАТО. Такие условия Киев, скорее всего, с удовольствием принял бы… Но ничто не указывает на то, что Россия согласится на это, учитывая, что Кремль в последние месяцы придерживался максималистских позиций, требуя… фактического разоружения страны и резкого сокращения ее вооруженных сил.

BBC (Лондон, Великобритания)

Зеленский покидает Белый дом невредимым, выигрывая больше времени

Возможно, главный итог поездки (Владимира Зеленского в Вашингтон.— “Ъ”) в том, что она помогла Украине выиграть какое-то время. Телефонный разговор Трампа с Путиным сразу после его первой встречи с европейскими лидерами предполагает, что России удалось сделать то же самое.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Состоится ли встреча? Что Путин думает о Зеленском

Москва, Киев, Вашингтон и Европа встретятся на новых переговорах и саммитах

Российский глава государства часто говорил, что готов встретиться с украинским президентом. Но это не сигнал мира… На самом деле российские ограничения в отношении встречи Путина с Зеленским лежат глубже. Речь идет о легитимности украинского президента, которую Путин ставит под сомнение. Для Кремля Зеленский не может быть частью мирного решения. Но Путин и его ближайшее окружение сейчас стараются не злить американского президента Дональда Трампа.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц

Трамп принял в Белом доме лидеров Европы и Украины

Президент Дональд Трамп (в центре), президент Украины Владимир Зеленский (слева) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) в Белом доме

Президент Дональд Трамп (в центре), президент Украины Владимир Зеленский (слева) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) в Белом доме

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте (справа налево)

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте (справа налево)

Дональд Трамп беседует с британским премьером Киром Стармером (в центре)

Дональд Трамп беседует с британским премьером Киром Стармером (в центре)

Президенты Трамп и Зеленский возле карты Украины

Президенты Трамп и Зеленский возле карты Украины

Участники встречи в Белом доме

Участники встречи в Белом доме

Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (слева направо)

Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (слева направо)

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс (справа)

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс (справа)

Министр обороны США Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз

Министр обороны США Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз

