«Для Кремля Зеленский не может быть частью мирного решения»
CNN, Le Figaro и другие мировые издания размышляют над условиями примирения на Украине
После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме мировые СМИ пытаются угадать последствия этого саммита. Издания сходятся в том, что встреча оставила после себя больше вопросов, чем ответов, а заявленные на ней цели потребуют небывалых дипломатических усилий.
Президент США Дональд Трамп, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) на встрече в Белом доме
Фото: Alexander Drago / Reuters
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Трамп планирует заставить Путина и Зеленского говорить. Но это не самое сложное
Собрать в одной комнате Владимира Путина и Владимира Зеленского — уже немалый подвиг. Но достижение прекращения огня, не говоря уже о долгосрочном мире, станет самой сложной дипломатической задачей, с которой когда-либо сталкивался Трамп.
CNN (Атланта, США)
Почему Трамп заслуживает похвалы за поддержку Украины и почему все может пойти прахом
Обмены территориями приводят к эпохальным потрясениям и сеют вражду в будущем… В данном случае это означало бы, что тысячи украинцев должны покинуть свои дома или стать русскими.
Le Figaro (Париж, Франция)
Каковы сценарии гарантий безопасности Украине
Урсула фон дер Ляйен упомянула предоставление гарантии по аналогии с пятой статьей НАТО. Такие условия Киев, скорее всего, с удовольствием принял бы… Но ничто не указывает на то, что Россия согласится на это, учитывая, что Кремль в последние месяцы придерживался максималистских позиций, требуя… фактического разоружения страны и резкого сокращения ее вооруженных сил.
BBC (Лондон, Великобритания)
Зеленский покидает Белый дом невредимым, выигрывая больше времени
Возможно, главный итог поездки (Владимира Зеленского в Вашингтон.— “Ъ”) в том, что она помогла Украине выиграть какое-то время. Телефонный разговор Трампа с Путиным сразу после его первой встречи с европейскими лидерами предполагает, что России удалось сделать то же самое.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)
Состоится ли встреча? Что Путин думает о Зеленском
Российский глава государства часто говорил, что готов встретиться с украинским президентом. Но это не сигнал мира… На самом деле российские ограничения в отношении встречи Путина с Зеленским лежат глубже. Речь идет о легитимности украинского президента, которую Путин ставит под сомнение. Для Кремля Зеленский не может быть частью мирного решения. Но Путин и его ближайшее окружение сейчас стараются не злить американского президента Дональда Трампа.