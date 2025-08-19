«Для Кремля Зеленский не может быть частью мирного решения»

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме мировые СМИ пытаются угадать последствия этого саммита. Издания сходятся в том, что встреча оставила после себя больше вопросов, чем ответов, а заявленные на ней цели потребуют небывалых дипломатических усилий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) на встрече в Белом доме

Фото: Alexander Drago / Reuters Президент США Дональд Трамп, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) на встрече в Белом доме

Фото: Alexander Drago / Reuters

Трамп планирует заставить Путина и Зеленского говорить. Но это не самое сложное

Собрать в одной комнате Владимира Путина и Владимира Зеленского — уже немалый подвиг. Но достижение прекращения огня, не говоря уже о долгосрочном мире, станет самой сложной дипломатической задачей, с которой когда-либо сталкивался Трамп.

Почему Трамп заслуживает похвалы за поддержку Украины и почему все может пойти прахом

Обмены территориями приводят к эпохальным потрясениям и сеют вражду в будущем… В данном случае это означало бы, что тысячи украинцев должны покинуть свои дома или стать русскими.

Каковы сценарии гарантий безопасности Украине

Урсула фон дер Ляйен упомянула предоставление гарантии по аналогии с пятой статьей НАТО. Такие условия Киев, скорее всего, с удовольствием принял бы… Но ничто не указывает на то, что Россия согласится на это, учитывая, что Кремль в последние месяцы придерживался максималистских позиций, требуя… фактического разоружения страны и резкого сокращения ее вооруженных сил.

Зеленский покидает Белый дом невредимым, выигрывая больше времени

Возможно, главный итог поездки (Владимира Зеленского в Вашингтон.— “Ъ”) в том, что она помогла Украине выиграть какое-то время. Телефонный разговор Трампа с Путиным сразу после его первой встречи с европейскими лидерами предполагает, что России удалось сделать то же самое.

Состоится ли встреча? Что Путин думает о Зеленском

Российский глава государства часто говорил, что готов встретиться с украинским президентом. Но это не сигнал мира… На самом деле российские ограничения в отношении встречи Путина с Зеленским лежат глубже. Речь идет о легитимности украинского президента, которую Путин ставит под сомнение. Для Кремля Зеленский не может быть частью мирного решения. Но Путин и его ближайшее окружение сейчас стараются не злить американского президента Дональда Трампа.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц