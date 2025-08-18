Захарова предостерегла страны НАТО от размещения военных на Украине

Любые сценарии с появлением на территории Украины воинского контингента стран НАТО чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила накануне переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и стран ЕС, назвав прозвучавшие накануне встречи заявления европейских лидеров «подстрекательством к продолжению боевых действий».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

Сегодня президент США Дональд Трамп примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Согласно расписанию президента США, в 20:15 мск начнутся двусторонние переговоры президентов США и Украины. Затем к ним присоединятся остальные участники — британский премьер Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и условия мирного соглашения.

Анастасия Домбицкая