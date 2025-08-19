Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Макрон раскрыл детали содержания будущих гарантий безопасности для Украины

Европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности для Украины должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил по итогам вчерашней встречи на высшем уровне, которая прошла в Вашингтоне. По словам французского лидера, стороны уже согласовали этот вопрос на встрече в Белом доме и продолжат работу по разработке гарантий безопасности сегодня.

Фото: PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters

«Сегодня днем я также смог вернуться к содержанию этих гарантий безопасности, а именно: надежная украинская армия, способная отразить любую попытку нападения и сдержать ее, и, следовательно, не имеющая ограничений по численности, боеспособности, вооружению,— сказал французский лидер в ходе пресс-подхода. — Кроме того, есть еще и силы обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше, которые союзники готовы предоставить Украине, и поэтому это конкретные, надежные и прочные вещи. Это первый пункт, согласованный сегодня, и процесс, который уже запущен и начнется завтра, будет проходить под руководством наших дипломатических советников, советников по безопасности, а также начальников штабов и вооруженных сил».

Источники Bloomberg ранее сообщили, что в рамках гарантий безопасности союзники планируют укрепить армию Украины и избежать ограничений ее численности в будущем мирном соглашении. По данным агентства, пакет гарантий безопасности будет основан на работе «коалиции желающих» — группы европейских стран во главе с Францией и Великобританией, которые предлагали направить «силы сдерживания» на Украину по завершении боевых действий. Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на источники, что целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины возглавит госсекретарь США Марко Рубио. По информации источников, США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

Подробнее о прогрессе в урегулировании — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».

Анастасия Домбицкая

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский возле карты Украины

Президент Дональд Трамп (в центре), президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время группового фото

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент Франции Эммануэль Макрон (справа), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) беседует с президентом США Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Италии Джорджией Мелони

Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и вице-президент США Джей Ди Вэнс наблюдают за президентом Франции Эммануэлем Макроном

Министр обороны США Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

