Макрон раскрыл детали содержания будущих гарантий безопасности для Украины

Европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности для Украины должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил по итогам вчерашней встречи на высшем уровне, которая прошла в Вашингтоне. По словам французского лидера, стороны уже согласовали этот вопрос на встрече в Белом доме и продолжат работу по разработке гарантий безопасности сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters

«Сегодня днем я также смог вернуться к содержанию этих гарантий безопасности, а именно: надежная украинская армия, способная отразить любую попытку нападения и сдержать ее, и, следовательно, не имеющая ограничений по численности, боеспособности, вооружению,— сказал французский лидер в ходе пресс-подхода. — Кроме того, есть еще и силы обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше, которые союзники готовы предоставить Украине, и поэтому это конкретные, надежные и прочные вещи. Это первый пункт, согласованный сегодня, и процесс, который уже запущен и начнется завтра, будет проходить под руководством наших дипломатических советников, советников по безопасности, а также начальников штабов и вооруженных сил».

Источники Bloomberg ранее сообщили, что в рамках гарантий безопасности союзники планируют укрепить армию Украины и избежать ограничений ее численности в будущем мирном соглашении. По данным агентства, пакет гарантий безопасности будет основан на работе «коалиции желающих» — группы европейских стран во главе с Францией и Великобританией, которые предлагали направить «силы сдерживания» на Украину по завершении боевых действий. Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на источники, что целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины возглавит госсекретарь США Марко Рубио. По информации источников, США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

Подробнее о прогрессе в урегулировании — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».

Анастасия Домбицкая