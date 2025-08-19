Эксклюзивная совместная программа EXEED И Т-БАНКА: новый уровень финансового комфорта

EXEED объявляет о начале партнерства с Т-Банк* в сфере премиального автокредитования. Совместный проект предусматривает создание финансовых решений, ориентированных на статусных клиентов.

Реализация совместной программы с Т-Банком* открывает для клиентов EXEED новые горизонты финансового сервиса. Покупатели автомобилей EXEED и EXEED EXLANTIX смогут воспользоваться расширенными привилегиями премиального банковского обслуживания от Т-Банка* при оформлении кредита. Для клиентов EXEED EXLANTIX — 12 месяцев сервиса без оплаты, для клиентов EXEED — 6 месяцев.

Кроме того, программа предлагает многоступенчатую систему обслуживания с четырьмя уровнями привилегий: базовый бронзовый, серебряный, золотой и бриллиантовый. Переход между уровнями осуществляется на основе индивидуального банковского рейтинга клиента.

Бронзовый уровень предоставляет клиентам комплексный пакет финансовых и сервисных преимуществ, включающий бесплатное годовое обслуживание карты, SMS-информирование, кешбэк в четырех категориях, повышенные проценты по вкладам, специальные условия travel-кешбэка, бесплатные посещения бизнес-залов и налоговые консультации.

В России EXEED представлен шестью моделями, включая модели на новых источниках энергии EXEED EXLANTIX, что делает марку единственным в России премиальным брендом с полным спектром силовых установок. По итогам первого полугодия 2025 года EXEED возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в премиум-сегменте.

