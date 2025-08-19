Exeed и «Яндекс заправки» объявляют о запуске совместной партнерской программы для владельцев EXLANTIX

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

EXEED и «Яндекс Заправки» объявляют о запуске совместной программы сотрудничества, которая предоставит владельцам новых EXEED EXLANTIX дополнительные преимущества при использовании цифрового сервиса для заправки и зарядки.

В рамках этой программы покупатели EXEED EXLANTIX получат эксклюзивные условия при использовании сервиса «Яндекс Заправки», а именно денежный лимит в размере 4000 рублей. Программа действует с июля по август 2025 года и распространяется на все модели линейки EXEED EXLANTIX, приобретенные в официальной дилерской сети EXEED на территории Российской Федерации.

Предоставленный лимит можно использовать в течение 365 дней в приложении «Яндекс Заправки» на заправку топливом, зарядку электромобиля, а также на услуги автомоек (кроме услуг автомоек при использовании функционала записи на мойку).

«EXEED, как и наш партнер Яндекс, активно развивает технологичные решения на российском рынке. Инновационная линейка EXLANTIX представляет премиальные автомобили на новых источниках энергии, с умными системами помощи водителю и продвинутыми мультимедийными комплексами. Сотрудничество с сервисом «Яндекс Заправки» — логичный шаг для EXEED, так как компания разделяет ценности цифровизации и стремится сделать использование своих автомобилей максимально удобным»,— отметил Андрей Чернышков, директор бренда EXEED.

EXLANTIX стал одним из первых премиальных брендов в России с полной линейкой гибридных и электрических автомобилей. Этим летом на рынок вышли две модели: EXLANTIX ET — гибридный кроссовер с мощностью 469 л.с., разгоняющийся до 100 км/ч за 4,8 секунды, и EXLANTIX ES — четырехдверное гибридное купе с двумя электродвигателями и запасом хода до 1231 км.

Премиальные автомобили EXEED в наличии у официального дилера EXEED ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ. Приглашаем на тест-драйв по адресу: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 2/1 с 08:00 до 20:00.

