В Туапсе завершили работу Трудовые отряды ППК «Проект ЭКОПОРТ»

Туапсинский морской торговый порт (Группа ППК) успешно завершил реализацию летнего проекта Трудовые отряды ППК «Проект ЭКОПОРТ» в Туапсе. Для 50 подростков в возрасте от 14 до 17 лет эти две недели стали знаковым событием — официальным стартом их трудовой биографии.

Фото: Туапсинский морской торговый порт (Группа ППК)

Участники получили полноценный опыт трудоустройства: каждый был оформлен по трудовому договору и получил личную трудовую книжку с первой записью. Им выдали комплекты специальной одежды для работы. Ежедневные смены длительностью 2 часа 24 минуты строго соответствовали нормам законодательства для несовершеннолетних. Этот опыт позволил подросткам не только честно заработать свои первые деньги, но и почувствовать ответственность работника, осознать ценность труда.

«Участие в таком проекте не только помогло им развить трудовые навыки, но и дало возможность понять, как важно заботиться о природе. Моя дочь вернулась домой не просто с зарплатой и сертификатом, а с множеством впечатлений и осознанием своей роли в сохранении окружающей среды»,— поделилась впечатлениями Анна Штепина, мама участника.

ТМТП предоставил подросткам уникальную возможность внести реальный вклад в экологическое благополучие Туапсе, почувствовать любовь к природе и ответственность за окружающую среду. Работа носила практический характер и охватила ключевые городские территории. Участники провели масштабную уборку центрального городского пляжа, где собрали 30 мешков мусора (около 150 кг).

Отряды навели порядок в парке на улице Ленина, сквере «Алые паруса», около АГК «Каравелла» и в близлежащем сквере, на территории по улице Горького. Работы включали сбор мусора, подметание и удаление сорной растительности.

Существенная помощь была оказана детскому саду №34 «Чайка» — там Трудовой отряд привел в порядок игровую территорию для малышей. А в городском Эколого-биологическом центре ребята провели уборку больших клумб и теплиц.

Итоговые результаты работы впечатляют: за смену было убрано более 3000 квадратных метров городских территорий, собрано свыше 170 мешков мусора и сорняков общим весом около 2,5 тонн.

Программа была насыщенной и включала не только труд, но и познавательные элементы. Для участников организовали две экскурсии: в музей ТМТП, где они познакомились с богатой историей порта, и в зооуголок Эколого-биологического центра, расширив знания о животном мире. В рамках проекта также прошел фотоконкурс «Мое трудовое лето», победителем которого стала Кира Хромцова.

На торжественной церемонии закрытия смены все юные экологи получили сертификаты, подтверждающие их участие в проекте и вклад в чистоту родного города.

«Туапсинский морской торговый порт гордится участниками Трудовых отрядов ППК "Проект ЭКОПОРТ",— отметили в пресс-службе ТМТП.— Мы рассматриваем этот проект как важный вклад в формирование у молодежи активной жизненной позиции, бережного отношения к природе и понимания ценности честного труда. Надеемся, что первый трудовой опыт и осознание своей роли в сохранении экологии родного города останутся с ними навсегда».