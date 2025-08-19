В Крыму заявили о попытке Киева сорвать переговоры терактом на мосту

Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что попытка организации теракта на Крымском мосту была связана с намерением Киева сорвать переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламентария.

Господин Карчаа отметил, что к действиям украинской стороны могли быть причастны страны Запада, в частности Великобритания, Германия и Франция. Он подчеркнул, что «неудавшейся попыткой атаки режим Владимира Зеленского хотел вывести президента России Владимира Путина из равновесия и сорвать переговоры, чтобы впоследствии обвинить Москву в недоговороспособности».

Советник также добавил, что переговоры по Украине находятся в активной фазе: ранее состоялись контакты делегаций России и Украины в Стамбуле, прошла встреча президентов России и США на Аляске, а в ближайшее время планируются трехсторонние переговоры.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, направлявшийся на Крымский мост. Об этом 18 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Анна Гречко