В клубном доме «Моретта» представлена концепция общественных мест в стиле «тихая роскошь»

Для элитного клубного дома «Моретта» в Сочи разработана авторская концепция общественных мест с итальянской премиальной мебелью. Автор концепции — UNK interiors, девелопер проекта — ФД «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group).

Клубный дом элит-класса «Моретта» расположен в историческом центре Сочи, рядом с местом, где находилась древняя крепость Мамай-Кале, истоки которой уходят к античным временам и датируются I–II веком н. э. Основой архитектурной концепции дома стал неоклассический стиль, как и концепция мест общего пользования — лобби с камином, переговорная — в колониальном стиле с южными мотивами, внутренний двор с теплым бассейном — в стиле «тихая роскошь» с акцентом на натуральность и гармонию с природой.

Особенностью интерьера UNK interiors сделали игру фактур натуральных материалов: благородной бронзы и камня, который интерпретирован в проекте в различных текстурах и раскладках. Он создает монохромную палитру, отражая целостную концепцию дизайна и завершенность пространства.

Стены и пол лобби будут облицованы камнем в матовой шлифованной текстуре. На полу центральной зоны предусмотрена мелкоформатная плитка. Внутренний двор покрыт брусчаткой, выполненной из натурального камня, которая деликатно переходит в плиточную основу пола входного пространства. Само лобби спроектировано сквозным, плавно перетекающим во внутренний двор, благодаря чему визуально расширяются его границы, и оно становится частью ландшафтного дизайна всего комплекса.

Акцентами в интерьере входной зоны станут матовая темно-коричневая бронза на стенах, центральная стойка ресепшен с 3D-фактурой и итальянская мебель от фабрики, которая специализируется на производстве предметов интерьера для домов и отелей high-класса.

«Работая над концепций лобби клубного дома "Моретта", мы стремились подчеркнуть индивидуальность и статусность проекта каждым элементом. Входная группа — это пространство, через которое резиденты проходят каждый день. Это не просто холл, это место, которое открывает "Моретту", является преддверием ее внутреннего мира. Оно должно быть элегантным, уточненным, располагающим к отдыху, но сдержанным, обещающим, но не кричащим. Это нашло отражение в диалоге материалов и пространства, гармоничном сочетании натуральных фактур, стирании границ между интерьером и ландшафтом»,— отметила Юлия Тряскина, руководитель и партнер UNK interiors.

«"Моретта" — это экосистема уровня элит-отеля, где каждая деталь создает атмосферу роскошной безмятежности. Поэтому дизайн общественных пространств играет ключевую роль: он формирует первое впечатление, задает тон всему комплексу и поддерживает его клубный статус. Мы уделили особое внимание гармонии между интерьерами, архитектурой и окружающей природой, чтобы резиденты клубного дома ощущали безупречный уровень комфорта с момента входа на территорию»,— подчеркнул Александр Абрамов, директор департамента по развитию продукта ФД «Неометрия».

Клубный дом «Моретта» состоит из двух корпусов «Луна» и «Море» на 93 резиденции площадью от 22 до 245 кв. м, в том числе с частными террасами. Инфраструктура предлагает сервисы уровня элит-отеля: двор-сад, созданный по принципам нейроархитектуры, всесезонный бассейн-инфинити с джакузи, лаунж-зоной и водопадом, СПА-пространство с сауной и хаммамом, спортивные зоны для игровых и силовых тренировок: сквош, баскетбол, воркаут и др., камерная переговорная для решения деловых вопросов и рестораны авторской кухни.

