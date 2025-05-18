Новороссийский комбинат хлебопродуктов выплатит акционерам 3,2 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» предложит общему собранию акционеров вариант распределения чистой прибыли предприятия по результатам 2024 года в размере 6,3 млрд руб., а также нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39,4 млн руб. Сообщение о решении совета директоров ПАО «НКХП» опубликовано на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Объединенной зерновой компании Фото: пресс-службы Объединенной зерновой компании

Предлагается направить на выплату дивидендов акционерам ПАО «НКХП» 3,2 млрд руб. Из них: начисленные по результатам шести месяцев 2024 года – 1,5 млрд руб.; начисленные по результатам девяти месяцев 2024 года — 1,1 млрд руб., а также начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552,3 млн рублей, включая нераспределенную прибыль в размере 39,4 млн руб.

На инвестиции и развитие общества предлагается направит 3,2 млрд руб. Общему собранию акционеров ПАО «НКХП» рекомендовано выплатить дивиденды по акциям компании по результатам ее деятельности в 2024 году в денежной форме в размере 552,3 млн руб., что составит 8,17 руб. на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Рекомендовано произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «НКХП» с точностью до одной копейки. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям общества, – 30 июня 2025 года.

Также общему собранию акционеров рекомендовано выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества за 2024–2025 корпоративный год в размере 1 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК) в 2024 году увеличило чистую прибыль в 1,2 раза, до 6,3 млрд руб. Выручка выросла до 11,1 млрд руб. (9,8 млрд руб. в 2023 году).

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» является одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Имущественный комплекс НКХП расположен в порту Новороссийск, через который проходит основной объем экспорта зерновых из РФ. НКХП осуществляет перевалку зерновых культур на экспорт водным транспортом в черноморском бассейне, а также занимается производством муки, которая реализуется как внутри страны, так и на экспорт.

Дмитрий Михеенко