Мерц: встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться в течение двух недель.

По словам господина Мерца, об этом договорились по телефону президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время перерыва в переговорах в Белом доме. Канцлер уточнил, что место проведения встречи будет согласовано позже.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. По его словам, после этой встречи состоится трехсторонний саммит с его участием.