Доходы бюджета Новороссийска выросли почти на 8% за семь месяцев

Собственные доходы бюджета Новороссийска за январь—июль 2025 года составили 5,6 млрд руб., что на 7,9% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил начальник финансового управления города Сергей Горбатюк на аппаратном совещании.

Налоговые поступления достигли 5,06 млрд руб., неналоговые доходы — 552,9 млн руб. Рост поступлений позволил городу выполнять обязательства и сохранять устойчивость бюджета.

В целом по Краснодарскому краю доходы консолидированного бюджета сложились в объеме 35,3 млрд руб., что на 1,8 млрд руб. больше, чем в 2024 году.

Анна Гречко