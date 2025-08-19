В 2025 году спрос на пятизвездочные отели Краснодарского края у бизнес-туристов вырос на 43%, а их доля в общем объеме размещения деловых гостей на Кубани увеличилась с 8 до 12% в сравнении с аналогичными периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Аэроклуб».

Согласно данным исследования компании, наибольшим спросом у представителей бизнеса пользуются четырехзвездочные отели (доля — 34%), спрос на них снизился на 8% год к году. В трехзвездочных отелях бизнес-туристы провели 26% ночей (–16%), а в объектах размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты,— 25% (–3%).

Аналитики отмечают, что Сочи укрепил позиции в размещении бизнес-туристов: на него пришлось 33% всех ночей (+15%), средняя цена выросла до 9,6 тыс. руб. за ночь (+20%). Краснодар сохранил лидерство по объему ночей (41%), но спрос снизился на 9%, а средняя стоимость составила 6,6 тыс. руб. (+13%). Новороссийск занял третью строчку по объему ночей бизнес-туристов, тем не менее объем бронирований сократился к прошлому году на 27% при росте цен до 7 тыс. руб. (+11%).

«Деловой туризм в Краснодарском крае меняется: мы видим рост транспортных перевозок и устойчивое укрепление позиций Сочи как центра деловой жизни на юге России. Его конгрессно-выставочная инфраструктура входит в топ-3 самых современных и масштабных в стране и востребована для крупных мероприятий. При этом бизнес-путешественники все чаще инвестируют в сервис и качество обслуживания — выбирают категории повышенного комфорта для размещения и транспорта»,— прокомментировала управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Маргарита Синкевич