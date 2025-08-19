Уральцев предупредили о дипфейк-видео с Денисом Паслером

Одно из распространяемых в соцсетях видео с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером является дипфейком, предупредил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ролике он рассказывает о якобы открытии «региональной ячейки одной из нежелательных организаций на территории Российской Федерации» — в основу видео легла информация о взрыве в многоэтажном доме в Серове (Свердловская область), который случился в июне. Кроме того, в интернете распространяется якобы указ с подписью Дениса Паслера о подготовке к демобилизации в связи с приближающимся концом специальной военной операции (СВО).

Ранее на Среднем Урале назвали фейком видеоролик со сбитым в регионе БПЛА, который распространяли неизвестные, а также информацию о введении талонов на топливо.

Ирина Пичурина