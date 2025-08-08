Свердловчан предупредили о фейковой информации о введении талонов на топливо
Информация о введении ограничений на приобретение топлива, а также о введении системы талонов является недостоверной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ
В социальных сетях распространяется фотография якобы документа от минэнергетики РФ для «высших должностных лиц Свердловской области», в котором сказано, что в России наблюдается нехватка топлива, поэтому властям рекомендуется ограничить его продажу. Подобный фейк также распространяли в мае.
Ранее власти Свердловской области предупредили о распространении в сети недостоверной информации о рассылке от имени правительства писем с требованием проверить участие сотрудников в деятельности отдельных общественных объединений.