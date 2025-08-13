Свердловчан предупредили о фейке с подбитым беспилотником

На Среднем Урале назвали фейком видеоролик со сбитым в регионе БПЛА. «Провокаторы рассылали видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотным летательным аппаратом. Данная информация является недостоверной»,— передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Ранее в Свердловской области опровергли недостоверную информацию о введении талонов на топливо, а также о требованиях проверить участие сотрудников в деятельности отдельных общественных объединений.

Ирина Пичурина