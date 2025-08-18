На Кубани «зеленое» строительство из-за санкций подорожало до 50%

Введение санкций стало серьезным испытанием для «зеленого» строительства в России, ощутимо повысив себестоимость проектов. В Краснодарском крае удорожание составило от 15 до 50%, в зависимости от специфики проекта и доли импортных технологий, сообщил «Ъ-Кубань» коммерческий директор ЖК Green Apple (BEL Development) Игорь Казанцев.

Как отмечает господин Казанцев, санкции перекрыли или существенно ограничили поставки ключевых компонентов, необходимых для экологичного строительства: солнечных панелей, ветрогенераторов и их комплектующих, энергоэффективного оборудования (систем отопления, вентиляции, кондиционирования), а также экологически чистых строительных и отделочных материалов.

«Ограниченное предложение импортных товаров и усложнение логистики, в том числе через параллельный импорт, привели к взлету цен на доступные аналоги. Поиск новых поставщиков и материалов, перепроектирование с учетом реалий рынка — все это увеличило сроки реализации зеленых проектов. Рост себестоимости и нестабильность рынка негативно сказались на рентабельности зеленого строительства, снизив его инвестиционную привлекательность»,— комментирует собеседник «Ъ-Кубань».

По оценкам эксперта, экостроительство может увеличить стоимость проекта в среднем на 10–20%. Несмотря на это, «зеленые» здания быстро окупаются благодаря снижению эксплуатационных расходов, таких как потребление энергии и воды, затраты на обслуживание и ремонт, а также повышению производительности труда за счет комфортной рабочей среды.

Андрей Пугачев