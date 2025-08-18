Фигуранту дела о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова запросили 15 лет колонии

Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для обвиняемого в покушении на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. Первые пять лет подсудимый должен провести в тюрьме, считает прокуратура. Речь идет о Ростиславе Журавлеве, заключившем досудебное соглашение со следствием. Прокурор также просит штраф в размере 600 тыс., сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Дело рассматривают в особом порядке во 2-ом Западном окружном военном суде. Как сообщалось ранее, обвиняемый полностью признал вину. В покушении на экс-офицера также обвиняют Владимира Головченко и Ивана Паскаря. В зависимости от роли им вменяют теракт, незаконный оборот и изготовление взрывчатки.

По данным следствия, подсудимые в 2022 году вступили в украинскую преступную группировку и привезли в Подмосковье компоненты для самодельной бомбы. Затем они с мая 2023 по апрель 2024 года наблюдали за господином Прозоровым. 9 апреля жертве заложили взрывчатку под машину, а через три дня устройство сдетонировало. Экс-офицер выжил, но получил ранения, повреждения также получили четыре машины. Ущерб от теракта оценили более чем в 5 млн руб.

Дело направили для рассмотрения в суд в прошлом месяце. Суд также заочно арестовал и объявил в международный розыск граждан Украины Максима Чупруна и Ярослава Хрестина. Следствие считает, что заказчиком покушения был директор СБУ Василий Малюк.

Никита Черненко