Обвиняемый в подрыве машины экс-офицера СБУ полностью признал вину

Один из трех обвиняемых в покушении на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова — Ростислав Журавлев — полностью признал вину в преступлении. Он заявил об этом после оглашения обвинения во 2-ом Западном окружном военном суде. Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщило ТАСС.

Дело против господина Журавлева рассматривают в особом порядке. Кроме него, за покушение на экс-офицера судят Владимира Головченко и Ивана Паскаря. В зависимости от роли им вменяют теракт, незаконный оборот и изготовление взрывчатки.

По данным следствия, действовавшие с территории Украины преступники начали разрабатывать план по убийству бывшего офицера в феврале 2022 года. Подсудимых же привлекли как исполнителей теракта. Они доставили в Россию компоненты взрывчатки и собрали бомбу в Московской области.

Затем фигуранты с мая 2023 по апрель 2024 года наблюдали за жертвой. 9 апреля господин Головченко заложил взрывчатку под машиной господина Прозорова и привел ее в действие, когда потерпевший сел в автомобиль. В результате бывший сотрудник СБУ получил ранения, были повреждены четыре машины. Ущерб от теракта оценили более чем в 5 млн руб.

Расследовать дело закончили в апреле 2025 года, в июле материалы направили для рассмотрения в суд. В отдельное производство выделили дело против украинцев Максима Чупруна и Ярослава Хрестина, их заочно арестовали и объявили в международный розыск. Следствие считает, что заказчиком покушения был директор СБУ Василий Малюк.

Подробнее — в материале «Ъ» «Агенты СБУ сдались следствию».

Никита Черненко