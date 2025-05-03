Суд отказал воронежскому бизнесмену в аресте 1,8 млрд рублей его партнеров

Арбитражный суд Москвы отказал воронежскому ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова в обеспечительных мерах по иску к столичному ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова. Истец просил наложить арест на деньги и имущество оппонентов общей суммой 1,8 млрд руб. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда.

Как следует из материалов дела, господин Арапов просил суд наложить арест на доли партнеров в уставных капиталах компаний «ЛВА-Трейд», «АВА Трейд», «АЛ5», «АЛ5-Юг». В разном объеме они принадлежат Сергею Солодову, Антону Воронову, Василию Кононенко и Анне Лазаревой. Также в обеспечительные меры входил запрет на реорганизацию «АВА-Трейд» и «АЛ5-Юг». Суд решил, что заявленные меры не связаны с предметом иска, что стало основанием для отказа. В основе искового заявления лежат требования признать недействительным ряд решений собрания учредителей и сделки по обращению доли господина Арапова в ООО «АЛ5» в размере 4,5% (оцененной в 88,3 млн руб.).

Корпоративный конфликт между собственниками разворачивается с 2022 года. «АЛ5 холдинг» и «АЛ5 инвест» владеют по 45,5% московского ООО «АЛ5». Эта компания до ноября 2024 года была единственным собственником воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-трейд». До 2017 года господин Арапов являлся совладельцем «АВА-трейда», а с 2014 года до апреля 2022-го — гендиректором. Тогда решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на этом посту были прекращены. Вместо него алюминиевый завод возглавил господин Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

Параллельно финансовый управляющий бизнесмена Вадим Губерский обратился в арбитражный суд Воронежской области. С местного ООО «АВА-трейд», московских ООО «АЛ5», ООО «АЛ5-Инвест» и ООО «Международная алюминиевая компания» («МАК»), ростовского ООО «АЛ5-Юг», а также к Сергея Солодова и межрайонной инспекции ФНС России №12 истец пытается взыскать 611 млн руб.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет. «АВА-Трейд» начал подавать в арбитражный суд региона иски к Леониду Арапову: по данным на начало 2023 года, речь шла о сумме свыше 500 млн руб.

В июне 2024 года в Пресненский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении господина Арапова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). О вынесении приговора пока не сообщалось.

Анна Швечикова