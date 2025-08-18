Бастрыкин запросил доклад о гибели двух туристов во время джипинга в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели двух туристов во время джип-тура в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, 35-летний подозреваемый вместе с товарищами предлагал платные услуги джипинга. Вчера, 17 августа, при перевозке группы туристов в районе села Солохаул Лазаревского района водитель превысил скорость и врезался в дорожную конструкцию.

В результате аварии погибли два человека, включая несовершеннолетнего. Также травмы получили шесть пассажиров и сам водитель.

По указанию главы СКР руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Андрей Маслов представит отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах происшествия.

Ранее в отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Анна Гречко