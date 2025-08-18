В Сочи возбудили дело после гибели туристов в опрокинувшемся экскурсионном УАЗе

В Сочи против организатора джиппинга возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественных услуг (ч.3 ст.238 УК РФ), что привело к гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным следствия, 17 августа 2025 года в Лазаревском районе Сочи водитель автомобиля УАЗ, перевозивший туристов, превысил скорость и столкнулся с дорожным ограждением. В результате аварии погибли два человека, включая несовершеннолетнего, и пострадали шесть пассажиров и водитель. Пострадавших доставили в больницу, их жизни вне опасности.

В рамках расследования назначены экспертизы.

Параллельно Следком расследует уголовное дело по аналогичной статье по факту аварии с экскурсионным УАЗом, которая произошла в горах Сочи утром 17 августа. В ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Лия Пацан