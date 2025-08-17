В Сочи при опрокидывании экскурсионного УАЗа погибли два человека

В селе Третья рота Лазаревского района Сочи при опрокидывании УАЗа погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень. Пострадали шесть пассажиров и водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Предварительно установлено, что водитель внедорожника на закруглении дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого автомобиль перевернулся.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются, начата проверка.

Это вторая авария за день с участием экскурсионного автомобиля. Утром 17 августа УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Лия Пацан