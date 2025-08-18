ООО «Славянск ЭКО» разместил на Московской бирже облигации на $10 млн

Юридическое лицо Славянского нефтеперерабатывающего завода (ООО «Славянск ЭКО») сообщило о завершении размещения на площадке ПАО «Московская биржа» процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций серии 001Р-04. Ценные бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, говорится в сообщении эмитента, опубликованном в системе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

В сообщении указано, что биржевые облигации серии 001Р-04 погашаются единовременно в 1116-й день с даты начала размещения. Дата начала погашения и дата окончания погашения ценных бумаг совпадают. Способ их размещения — открытая подписка. Дата фактического начала размещения ценных бумаг — 12 августа 2025 года. Доля фактически размещенных облигаций от их общего количества — 15,87%.

Номинальная стоимость каждой облигации серии — $100. Количество фактически размещенных ценных бумаг — 100 тыс. штук. Таким образом, на Московской бирже размещено облигаций ООО «Славянск ЭКО» на общую сумму $10 млн. Облигации оплачены денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату совершения сделки купли-продажи ценных бумаг в безналичном порядке.

Как писал «Ъ-Кубань», в ноябре прошлого года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» со стабильного (BBB(RU)) прогноза до негативного (ВВВ-(RU)). Кредитный рейтинг ценных бумаг ООО «Славянск ЭКО» также понижен АКРА со стабильного до негативного прогноза, указано в сообщении.

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценки за обслуживание долга. Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "Негативный" учитывает риски ухудшения оценки долговой нагрузки компании вследствие снижения рентабельности и уменьшения FFO до чистых процентных платежей. Кредитный рейтинг "Славянск ЭКО" определяется высокой оценкой уровня корпоративного управления, сильной географической диверсификацией, средним бизнес-профилем и слабой рыночной позицией. Оценка финансового риск-профиля учитывает средние оценки долговой нагрузки, рентабельности и ликвидности, а также слабый денежный поток и низкое покрытие процентов»,— говорится в оценке АКРА.

ООО «Славянск ЭКО» — нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. Ключевой актив компании — Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки — до 5,4 млн тонн в год), располагающийся в Славянске-на-Кубани. Предприятие создано в 1993 году. В 2006 году началось строительство первых установок атмосферной перегонки. Собственный НПЗ группы создавался на ранее неосвоенной заболоченной территории. В 2010 году «Славянск ЭКО» увеличил производительность до 55 тыс. тонн в год по сырью. В 2014 году группа довела объемы переработки до уровня 1,5 млн тонн сырой нефти в год. В 2016 году был запущен атмосферный блок, увеличивающий объем производства почти в три раза.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО «Славянск ЭКО» — 1,99 млрд руб. Гендиректором общества является Константин Агаджанян. В структуру собственников предприятия входят предприниматель и бывший депутат Заксобрания Краснодарского края Роберт Паранянц (42% доли в уставном капитале), Луиза Папазян (33%) и Валерий Паранянц (25%). По итогам первого квартала 2025 года выручка НПЗ составила 71 млрд руб. (за второй квартал 2024 года — 109,9 млрд руб.), чистая прибыль 91,8 млн руб. (во втором квартале 2024-го — 5,1 млрд руб.), кредиторская задолженность компании — 57 млрд руб.

Нефтеперерабатывающий завод ГК «Славянск ЭКО» выпускает мазут, судовое топливо и нафту. По данным системы Rusprofil, крупнейшие заказчики ООО «Славянск ЭКО»: АО «Транснефть — Сервис», АО «Флот НМТП», госструктуры.

Дмитрий Михеенко