В Новороссийске создадут новую ООПТ площадью 2,7 гектара

В Новороссийске сформирован земельный участок площадью 2,7 га для организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Камчатское можжевеловое редколесье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок расположен в селе Глебовское (район переулка Чешского — улицы Спутника). В настоящее время завершены работы по комплексному экологическому обследованию территории и разработан проект создания ООПТ. Данные меры направлены на сохранение уникальных природных ландшафтов и биологического разнообразия Новороссийска, что соответствует стратегии развития экологического каркаса Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за 10 лет в Краснодарском крае создали 52 особо охраняемые природные территории регионального значения — более 251 тыс. га кубанских лесов, степей и гор. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, отметив, что такая работа способствует обеспечению благоприятной экологической обстановки, сохранению зеленых зон, редких растений и животных.