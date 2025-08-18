В Вологодской области закрылась треть вейпшопов

В Вологодской области закрылось 109 вейпшопов после введения ограничений на продажу такой продукции. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. До этого в регионе работало 316 таких точек.

«Торговля вейпами постепенно сворачивается»,— написал господин Филимонов в Telegram-канале.

С 1 марта в Вологодской области действуют строгие правила продажи алкоголя и вейпов. В будние дни такую продукцию можно купить только с 12:00 до 14:00. Также введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни. В 25 магазинах сети «Северный градус» приостановлена продажа крепкого алкоголя.

Всего в регионе закрылись или прекратили продажу алкоголя 354 алкомаркета, то есть больше половины магазинов. Кроме того, в крупных городах закрылась почти половина «наливаек». В начале августа Георгий Филимонов сообщал о прекращении деятельности сети «Красное & Белое» в регионе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бутылки дают бой».