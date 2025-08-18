Вологодские алкомаркеты «Северный градус» остановили продажу алкоголя

В 25 магазинах сети «Северный градус» в Вологодской области приостановлена продажа крепкого алкоголя, сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, сеть нарушала регулирующий сферу областной закон. Действие ее лицензии временно приостановлено.

«Компания своевременно не предприняла меры, чтобы исправить ситуацию... Возобновление продажи возможно после устранения нарушений»,— написал господин Филимонов в Telegram.

Он добавил, что с начала года в регионе работало 610 сетевых алкомаркетов, из них 360 уже закрылись или полностью остановили продажу алкоголя.

С 1 марта в Вологодской области действуют строгие правила продажи алкоголя: в будние дни его можно купить только с 12:00 до 14:00. В начале августа Георгий Филимонов заявил, что в регионе досрочно прекращено действие лицензии сети алкомаркетов «Красное & Белое».

