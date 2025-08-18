В Вологодской области закрылась почти половина «наливаек»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в крупных городах региона закрылись 40 точек продажи алкоголя на разлив. В начале года их было 87.

Глава региона также рассказал, что с 1 марта в Вологодской области закрылись 360 из 610 алкомаркетов. 12 августа он писал, что работу приостановили 354 точки продажи алкоголя. По словам Георгия Филимонова, 25 магазинов сети «Северный градус» остановили продажу крепкого алкоголя. Причиной он назвал нарушения областного законодательства.

С 1 марта в Вологодской области действуют новые правила продажи алкоголя. В будние дни купить его можно только с 12:00 до 14:00. В начале августа губернатор заявил, что в регионе досрочно прекращено действие лицензии сети алкомаркетов «Красное & Белое».

Подробнее — в материале «Ъ» «Бутылки дают бой».