В Вологодской области с марта закрылась половина всех алкомаркетов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе закрыли или прекратили продажу алкоголя 354 алкомаркета. Это больше половины всех магазинов такого формата, добавил он.

«В начале года на территории региона работало 610 алкомаркетов, на сегодняшний день прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина»,— написал Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, только с 1 по 10 августа в Вологодской области прекратили работу восемь алкомаркетов.

Как уточнил губернатор, больше всего алкомаркетов закрылось в Череповце — 167 магазинов из 265. В Вологде работу прекратили 93 алкомаркета из 118.

С 1 марта в Вологодской области действуют ужесточенные правила продажи алкоголя: в будние дни его можно купить только с 12:00 до 14:00. В начале августа Георгий Филимонов заявил, что в регионе досрочно прекращено действие лицензии сети алкомаркетов «Красное & Белое».

