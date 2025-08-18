«Аэрофлот» восстановил доступ к бонусной программе после кибератаки

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) восстановил работу системы «Аэрофлот Бонус» после кибератаки. Все данные участников программы сохранены, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиаперевозчик продлил на один месяц срок действия уровней программы, а также миль, которые должны быть аннулированы в следующем году. «Участники получат дополнительное время для использования привилегий уровней программы и планирования путешествий»,— говорится в заявлении.

«Аэрофлот» сообщил о сбоях в системах авиакомпании 28 июля. Из-за этого было отменено и задержано несколько десятков рейсов. К 30 июля расписание полностью стабилизировалось. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. По факту взлома информационной системы возбуждено уголовное дело.

