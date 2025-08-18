Белый дом опубликовал расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским начнется сегодня в 20:15 по московскому времени. Переговоры Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа.

В 22:00 мск запланирован саммит с участием европейских лидеров. В составе делегации из Европы будут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается присутствие генсека НАТО Марка Рютте и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Владимир Зеленский в выходные подтвердил свой визит в Вашингтон и поблагодарил за приглашение. Его предыдущая встреча с Дональдом Трампом состоялась 28 февраля и спровоцировала скандал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас»