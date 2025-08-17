Reuters: Зеленский отклонил требование вывести украинские войска из ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отклонил требование вывести украинские войска с территории ДНР, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин предлагает заморозить большую часть фронта, если Киев уступит ДНР. Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что, по мнению господина Трампа, российско-украинский конфликт может быть урегулирован быстро, если Украина согласится уступить ДНР.

17 августа в формате видеоконференции должна пройти встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским. На следующий день президент Украины направится в Вашингтон. CNN сообщал, что Дональд Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины, если встреча с Владимиром Зеленским 18 августа пройдет успешно.