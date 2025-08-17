Жильцы девятиэтажки в Майкопе начали возвращаться домой после пожара

В Майкопе восстановили подачу воды и электроэнергии в девятиэтажный дом, где во вторник вечером произошел крупный пожар. Жители постепенно возвращаются в свои квартиры, рассказал в своем Telegram-канале глава города Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

Пожар охватил мансарду и кровлю на площади 900 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Специалисты городских служб и ресурсоснабжающих организаций продолжают работы на месте происшествия: демонтируют поврежденное кровельное покрытие, восстанавливают работу лифтов, подают воду и электроэнергию.

По словам мэра, специалисты газовых служб проводят проверку квартир на соблюдение требований безопасности перед восстановлением газоснабжения. Основная часть жилых помещений готова к подаче газа, в некоторых необходимо устранить замечания по вентиляции. На первых этажах дома уже возобновили работу торговые объекты.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов уточнил, что наиболее пострадали 19 квартир, семь из которых полностью выгорели. Кровля и пострадавшие квартиры будут отремонтированы за счет муниципальных и республиканских средств.

Господин Митрофанов подчеркнул, что главным при восстановлении инженерных систем останется соблюдение мер безопасности, чтобы избежать новых происшествий.

Анна Гречко